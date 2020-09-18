إعادة الحقل النفطي المزود لمحطات الكهرباء للعمل

أعلنت الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة التابعة للحكومة الليبية، عن تمكن الفرق الفنية بشركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز من إصلاح العطل الذي حدث في حقل الحطيبة، والذي تسبب بخروج الحقل عن العمل، موضحة أن الفرق تعمل ضخ الغاز عبر الحقل إلى محطات الكهرباء بالمنطقة الشرقية.

وأضافت الهيئة أنه بعد وصول الكمية الكافية من الغاز سيتم تدريجياً الرفع على الوحدات بالشبكة الكهربائية الشرقية، وذلك لتعويض العجز المفقود، ومن ثم الرجوع بالأحمال المفصولة.

وكانت الهيئة قد أعلنت في وقت سابق خروج حقل غاز الحطيبة عن العمل بكمية تقدر بـ 70 مليون قدم مكعب بسبب تسريب في الخط الخارجي للحقل، مما أدي إلى خروج الوحدة الغازية الخامسة بمحطة الزويتينة عن العمل وزيادة العجز إلى 290 ميجاوات إضافة للعجز السابق.

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