البنك الدولي: التعافي الاقتصادي لتداعيات كورونا بعد 5 أعوام

توقع خبراء اقتصاديون في البنك الدولي، أن تعافي الاقتصاد العالمي من أزمة فيروس كورونا، قد يستغرق 5 أعوام.

وقالت ارمن راينهارت، كبيرة خبراء الاقتصاد في البنك الدولي، أن الركود الاقتصادي الناجم عن تباعات الفيروس سيدوم لفترة أطول في بلدان عن غيرها، وسيسفر عن خلل في المساواة نظرا لأن الدول الأشد فقرا ستتضرر أكثر من الغنية، مضيفةً أن معدلات الفقر العالمية ستزداد لأول مرة في غضون 20 عاما.

وتستمر جائحة كورونا في إلحاق خسائر كبيرة بالاقتصادات والمجتمعات، فيما تبقى التفاؤلات حيال الآفاق الاقتصادية مقيدة، حيثُ انهارت التجارة العالمية وتراجعت بأكثر من 15% في النصف الأول من 2020، بسبب اغلاق أسواق العمل والإغلاق القسري لأنشطة تجارية، إلى جانب ذلك خفض ساعات العمل وخسارة الوظائف

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