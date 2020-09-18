وسط تخبط لسوق العملة: الدولار الامريكي يعاود الصعود مقابل الدينار الليبي.. اخر الاسعار

عاودت أسعار الدولار الامريكي ارتفاعها أمام الدينار الليبي وسط حالة من التخبط في تداولات السوق السوداء “الموازي” في سوق المشير للعملات، عقب ساعات من اعلان القائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر عن إعلان التوصل لإتفاق بشأن إعادة فتح النفط والمؤاني النفطية.

وتداول التجار الدولار مساء اليوم الجمعة خلال اخر تحديث بـ 6.07 ديناراً ، فيما سجلت حوالة تركيا 6.12 ديناراً.

وعزى متداولون السبب وراء تذبذب الاسعار بعد التوضيح الذي نشره الجيش الوطني على خلفية إعادة فتح النفط لشهر فقط وليس بصفة مستمرة، وسط مخاوف من فشل الاتفاق وعرقلته من قبل الجماعات المسلحة وموقف جماعة الاخوان الرافض للاتفاق.

وكانت اسعار الدولار الامريكي قد تراجعت عقب اعلان التوصل لإتفاق بشأن إعادة فتح النفط بعد حوار داخلي بين القيادة العامة للجيش الوطني وعضو المجلس الرئاسي “احمد معيتيق”، إلى 5.75 دينارا قبل أن يعاود الصعود بشكل تدريجي إلى 5.90 و5.95 ديناراً في وقت لاحق وسط حالة من التذبذب.

وكان سعر الدولار الامريكي قد سجل عند افتتاح السوق صباح اليوم الجمعة 6.28 ديناراً.

وفيما يلي اخر الاسعار:

الدولار = 6.07 دينار

الدولار حوالة تركيا = 6.12 دينار

الدولار بشيك المصدق = 7.10 دينار “مصرف الوحدة”

الذهب الكسر عيار 18 بـ 265 دينار للجرام.

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