اقتصاد

وصول قافلة “بريق أمل” لسبها محملة بغاز الطهي

تم النشر منذُ 12 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت غرفة التجارة والصناعة والزراعة في مدينة سبها عن وصول قافلة بريق أمل فزان المحملة بكميات كبيرة من اسطوانات غاز الطهي، دون ذكر الكميات المرسلة من شركة البريقة لتسويق النفط، إلى جانب شحنات من المحروقات.

وأضافت الغرفة في بيان نشرته عبر منصاتها الرسمية أن جمعية النقل في مدينة مصراتة هي من ساهمت في نقل الغاز لمدن الجنوب، وذلك بالتنسيق مع شركة البريقة ومؤسسة النفط التي أشادت الغرفة بدورهم، إضافة إلى دور البوابات الأمنية التي ساهمت في تسهيل إجراءات نقل اسطوانات نقل الغاز لمناطق الجنوب.

وتعاني المنطقة الجنوبية بأكملها من شح متكرر في السنوات الأخيرة، الأمر الذي رفع من سعر استبدال اسطوانة الغاز إلى نحو 300 دينار في حال ما توفرت بشكل شحيح.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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