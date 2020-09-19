بلومبيرغ: “السراج” يرفض صفقة مع “حفتر” لإعادة إنتاج النفط

كشفت وكالة بلومبيرغ الأميركية في تقرير مفصل لها عن عدم موافقة رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج على الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين نائبه أحمد معيتيق والقائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر لاستئناف إنتاج النفط وتصديره -حسب ما نقلته الوكالة عن أحد كبار مساعدي السراج – مما يلقي بظلال من الشك على استئناف وشيك للإنتاج-حسب تقدير بلومبيرغ.

وأشارت الوكالة إلى أن “حفتر” قد أعلن في وقت سابق ( عن رفع الحصار الذي فرضته قواته على الحقول والموانئ في يناير الماضي وكان نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق ، الذي غالبًا ما يكون على خلاف مع السراج ، قد أبرم الاتفاق الأسبوع الماضي في اجتماع في سوتشي بروسيا ، مع نجل حفتر وممثلين من شرق ليبيا.. وكان من المفترض أن يزور سرت ، المدينة التي يسيطر عليها حفتر ، لتوقيع الاتفاق يوم الجمعة ، لكن أعضاء آخرين في حكومته منعوه) .

ولفتت وكالة بلومبيرغ في تقريرها إلى تصريح معيتيق في مقابلة أنه يعتقد أن السراج سيقبل الصفقة ، لكن كبير مساعديه ، الذي لا يمكن ذكر اسمه بسبب السياسة الداخلية ، نفى ذلك ردا على أسئلة، فيما قال معيتيق إنه يريد خروج المرتزقة من البلاد ، لكن القضية لم تطرح في المحادثات مع الليبيين المنافسين لاستئناف الإنتاج.

وأشارت الوكالة إلى أن الاتفاق يهدف إلى إنشاء لجنة لتوزيع عائدات النفط بشكل أكثر إنصافًا ، “وهو مطلب رئيسي للمشير خليفة حفتر دفعه إلى إغلاق الحقول أثناء حملته للسيطرة على طرابلس حيث حكومة الوفاق الوطني بقيادة السراج”، فيما قال معيتيق في مقابلة هاتفية إنه واثق من أن السراج سيدعم الاتفاق الجديد ، لكنه أقر أيضًا بأن المؤسسة الوطنية للنفط لم تكن جزءًا من المناقشات التي أدت إلى الصفقة.. وقال كبير مساعدي السراج إن رئيس الوزراء يعارض الاتفاق بشدة.

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