رويترز : ثبات أسعار النفط الخام مع مواجهة التطورات في ليبيا لتعزز اتفاقية أوبك

قالت وكالة رويترز العالمية للأنباء إن أسعار النفط انخفضت يوم الجمعة متأثرة بالإعلان عن رفع الحصار المفروض على صادرات البلاد النفطية، بينما رفعت الإشارات الداعمة من اجتماع أوبك العقود الآجلة.

وبحسب رويترز هبط سعر خام برنت 15 سنتًا ليصل عند 43.15 دولارًا للبرميل لكنه ارتفع بنسبة 8.3٪ خلال الأسبوع، فيما ارتفعت العقود الآجلة للنفط الأمريكي 14 سنتًا لتبلغ عند التسوية 41.11 دولارًا للبرميل وزادت 10.1٪ خلال الأسبوع.

و لم يتضح مدى السرعة التي يمكن أن تزيد بها ليبيا إنتاجها النفطي وفقا للوكالة.

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