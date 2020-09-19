السراج يرفض اتفاق معيتيق وحفتر لإعادة إنتاج النفط

رفض رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج الموافقة على اتفاق تم التوصل إليه بين نائبه أحمد معيتيق والقائد العام للجيش التابع للبرلمان بطبرق خليفة حفتر لرفع الحصار النفطي.

وقالت وكالة بلومبيرغ أمس الجمعة، إن أحد كبار مساعدي السراج أخبر الوكالة بعدم الموافقة على الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين معيتيق وحفتر، مما يلقي بمزيد من الشكوك على استئناف وشيك لإنتاج وتصدير النفط.

وكان نائب المجلس الرئاسي أحمد معيتيق أعلن في ساعات الصباح الأولى من أمس الجمعة التوصل لاتفاق لإعادة إنتاج وتصدير النفط وفق مبادئ وشروط محددة، قبل أن تعلن القيادة العامة في الشرق استئناف الإنتاج.

ونددت المؤسسة الوطنية للنفط بما وصفته بالمحادثات الموازية في بيان بوقت متأخر الخميس، وقالت إنها لن ترفع القوة القاهرة حتى انسحاب المرتزقة الروس من المنشآت النفطية.

ونفى المصرف المركزي في طرابلس عقب إعلان معيتيق وحفتر صالته بأي تفاهمات تتعلق بتوزيع عائدات النفط الليبي، أو إدراج المؤسسة والمحافظ في أي اتفاقات، مما يشير إلى رفض الأخير الاتفاق المعلن.

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