اقتصاد

السراج يرفض اتفاق معيتيق وحفتر لإعادة إنتاج النفط

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

رفض رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج الموافقة على اتفاق تم التوصل إليه بين نائبه أحمد معيتيق والقائد العام للجيش التابع للبرلمان بطبرق خليفة حفتر لرفع الحصار النفطي.

وقالت وكالة بلومبيرغ أمس الجمعة، إن أحد كبار مساعدي السراج أخبر الوكالة بعدم الموافقة على الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين معيتيق وحفتر، مما يلقي بمزيد من الشكوك على استئناف وشيك لإنتاج وتصدير النفط.

وكان نائب المجلس الرئاسي أحمد معيتيق أعلن في ساعات الصباح الأولى من أمس الجمعة التوصل لاتفاق لإعادة إنتاج وتصدير النفط وفق مبادئ وشروط محددة، قبل أن تعلن القيادة العامة في الشرق استئناف الإنتاج.

ونددت المؤسسة الوطنية للنفط بما وصفته بالمحادثات الموازية في بيان بوقت متأخر الخميس، وقالت إنها لن ترفع القوة القاهرة حتى انسحاب المرتزقة الروس من المنشآت النفطية.

ونفى المصرف المركزي في طرابلس عقب إعلان معيتيق وحفتر صالته بأي تفاهمات تتعلق بتوزيع عائدات النفط الليبي، أو إدراج المؤسسة والمحافظ في أي اتفاقات، مما يشير إلى رفض الأخير الاتفاق المعلن.

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صحيفة صدى الاقتصادية

صحيفة صدى الاقتصادية

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  • السراج مجرد ذيل للكلب العميل القردوغان ..سنري ماذا يقول لهم سيدهم /ترامب بعد اجازة الاسبوع السبت والاحد …سنري يوم الاثنين ماذا يحصل …وسنري هذه الكلاب كيف تنبح …السراج وعصابته من العملاء والخونة والقردوغان كبيرهم وهو كبير النابحين …زعيم المزبلة تركيا بلد الدواعش والارهاب والعاهرات والحشاشين والشواذ الجنسيين…سنري وان غدا لناظره قريب…

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