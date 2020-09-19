ميناء بنغازي يترقب وصول 29 ألف طن بنزين من اليونان

استقبلت أرصفة ميناء بنغازي البحري، سفينة نقل الحاويات “ألدرا”، التابعة للوكيل الملاحي “شركة أمواج ليبيا للتوكيلات الملاحية”، وعلى متنها 243 حاوية بضائع وسلع متنوعة.

كما استقبلت ارصفة الميناء السفينة “لونا أف”، وعلى متنها 250 حاوية بضائع مختلفة، فيما يترقب الميناء وصول ناقلة المحروقات “كيرل” وعلى متنها 29 ألف طن من البنزين، قادمة من اليونان.

ويشهد ميناء بنغازي، في الآونة الأخيرة، حركة ملاحية نشطة، تمثلت في استقبال العديد من الحاويات المُحملة بالسلع والبضائع المتنوعة، إلى جانب شحنات الأسمنت والحبوب والبنزين.

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