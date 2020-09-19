اقتصاد

حصري: مصدر يكشف لصدى خلافات متصاعدة على اتفاق “معيتيق” لفتح النفط … وموقف المؤسسة

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

أكد مصدر بعملية بركان الغضب في تصريح لصحيفة صدى الاقتصادية على رفض كافة منتسبي العملية للخطوة التي اتخذها النائب بالمجلس الرئاسي “أحمد معيتيق” فيما يخص فتح النفط ، بالإضافة إلى حدوث نقاش بين المنتسبين و معيتيق مع الغاءه لمؤتمر صحفي يوم الأمس بفندق التاج مصراتة لهذا السبب .

المصدر كشف أن معيتيق قد أعلن عن الاتفاق منفرداً دون الرجوع لرئيس المجلس الرئاسي “فائز السراج” و أعضاء المجلس ، مضيفاً أن الاتفاق شمل فتح الموانئ و الحقول ، و لم يشمل خروج القوات الروسية من الحقول والموانئ و هذه أبرز مطالب مؤسسة النفط وكافة الأطراف بطرابلس .

و من جهته كشف مصدر نفطي في تصريح حصري لصحيفة صدى الاقتصادية أنه لم تصل أي تعليمات من رئيس مؤسسة النفط “مصطفى صنع الله” بخصوص عودة استئناف انتاج النفط إلى حد الآن ، مضيفاً أنه لم يتم تحقيق مطالب المؤسسة إلى حد الآن و التي تقضي بخروج المسلحين من الموانئ و الحقول .

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صحيفة صدى الاقتصادية

صحيفة صدى الاقتصادية

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تعليقات

  • البديل هو ان يقوم الجيش الوطنى بعقد اتفاق مع شركات امريكية لتصدير النفط كما يحدث فى سوريا بين الامريكان والادارة الذاتية الكردية دون الحاجة لمؤسسة النفط الوطنية السورية ويوزع العائد على الشعب الليبى مباشرة عن طريق البلديات وطز فى المرتزقة والمليشيات الارهابية

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  • نفس ما حدث عندنا اعلن الجيش الوطنى عن وقف اطلاق النار من طرف واحد واعلنوا رفضهم وفى النهاية اجبروا على ذلك واليوم مع نهب اموال المصرف المركزى وتحويل ارصدته لتركيا فلا يمكن لاى عاقل ان يقبل ان يذهب عائد النفط لتركيا وترك الشعب فقير وفى نفس الوقت يسعى الامريكان للسيطرة على النفط وشفط عائداته على الطريقة السورية مستغلة اى صراع داخلى عليه واى رجل رشيد وطنى ليبى يجب عليه افساد هذه المؤامرة والسعى لوصول العائد للشعب الليبى وعلى الشعب الليبى الخروج لدعم هذه الخطوة البناءة والتصدى لكلاب اردوغان والمنتفعين من تهريب النفط واولهم جويلى

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  • طبعا من يعارض عودة انتاج النفط وتوحيد الموسسات هم الذين لايريدون دولة ولايريدون ان ينعم الليبيون بخيرات بلادهم لانهم مستفيدون من الفوضي اقول لهم ماذا بعد الموت لاشي بالنسبة لكن ظلام سرمدي ستغرقون فيه

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