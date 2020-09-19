حصري: مصدر يكشف لصدى خلافات متصاعدة على اتفاق “معيتيق” لفتح النفط … وموقف المؤسسة

أكد مصدر بعملية بركان الغضب في تصريح لصحيفة صدى الاقتصادية على رفض كافة منتسبي العملية للخطوة التي اتخذها النائب بالمجلس الرئاسي “أحمد معيتيق” فيما يخص فتح النفط ، بالإضافة إلى حدوث نقاش بين المنتسبين و معيتيق مع الغاءه لمؤتمر صحفي يوم الأمس بفندق التاج مصراتة لهذا السبب .

المصدر كشف أن معيتيق قد أعلن عن الاتفاق منفرداً دون الرجوع لرئيس المجلس الرئاسي “فائز السراج” و أعضاء المجلس ، مضيفاً أن الاتفاق شمل فتح الموانئ و الحقول ، و لم يشمل خروج القوات الروسية من الحقول والموانئ و هذه أبرز مطالب مؤسسة النفط وكافة الأطراف بطرابلس .

و من جهته كشف مصدر نفطي في تصريح حصري لصحيفة صدى الاقتصادية أنه لم تصل أي تعليمات من رئيس مؤسسة النفط “مصطفى صنع الله” بخصوص عودة استئناف انتاج النفط إلى حد الآن ، مضيفاً أنه لم يتم تحقيق مطالب المؤسسة إلى حد الآن و التي تقضي بخروج المسلحين من الموانئ و الحقول .

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