حصري..”مراجع غيث” يكشف لصدى تفاصيل جديدة عن اجتماعه مع معيتيق وعدة أطراف بخصوص النفط

كشف وكيل وزارة المالية بالحكومة الليبية المؤقتة “مراجع غيث” في تصريح خاص وحصري لصحيفة صدى الاقتصادية عن حضوره لاجتماع الأطراف الليبية والذي عقد الفترة الماضية بحضور النائب بالمجلس الرئاسي “أحمد معيتيق” بروسيا .

“غيث” كشف لصدى الاقتصادية أن الاتفاق يهدف إلى توحيد المؤسسات و أن تتوفر النية الصادقة لذلك ، وحل المشكلة التي تعاني منها ليبيا ، مشيراً إلى أنه ليس من المهم فتح حساب في المركزي أو البنك الخارجي بخصوص عوائد النفط بل الأهم أن يتم تمويل ميزانية موحدة .

كما اكد الوكيل بوزارة المالية أن الاجتماع كان بين الأطراف الليبية فقط ، و عندما اجتمعت خرجت بعدة توصيات تتضمن فتح النفط فوراً ، و تشكيل لجنة من كافة مشتركة من الأطراف تشرف على إيرادات النفط ، وتعديل سعر السفر ، و فتح الاعتمادات و المقاصة و التحويلات المصرفية والتنسيق في اعداد ميزانية موحدة .

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