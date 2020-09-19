الدولار الأمريكي يسجل ارتفاعاً جديدا أمام الدينار الليبي.. اخر الاسعار

سجلت أسعار الدولار الامريكي عودتها للصعود أمام الدينار الليبي وسط حالة من التخبط في تداولات السوق السوداء “الموازي” في سوق المشير للعملات، عقب ساعات من اعلان القائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر عن إعلان التوصل لإتفاق داخلي بشأن إعادة فتح النفط والمؤاني النفطية.

وتداول التجار الدولار ظهر اليوم السبت خلال اخر تحديث بـ 6.12 ديناراً ، فيما سجلت حوالة تركيا 6.17 ديناراً، وسجل اليورو 7.07 ديناراً.

وعزى متداولون السبب وراء تذبذب الاسعار بعد التوضيح الذي نشره الجيش الوطني على خلفية إعادة فتح النفط لشهر فقط وليس بصفة مستمرة، وسط مخاوف من فشل الاتفاق وعرقلته من قبل الجماعات المسلحة وموقف جماعة الاخوان الرافض للاتفاق، وكذا تداول انباء لرفض السراج لهذا الاتفاق وعدد من قيادات الوفاق.

وكانت اسعار الدولار الامريكي قد تراجعت مباشرة يوم امس الجمعة عقب اعلان التوصل لإتفاق بشأن إعادة فتح النفط بعد حوار داخلي بين القيادة العامة للجيش الوطني وعضو المجلس الرئاسي “احمد معيتيق”، إلى 5.75 دينارا بعد أن كان بسعر 6.28 دينار، قبل أن يعاود الصعود بشكل تدريجي إلى 5.90 و5.95 ديناراً في وقت لاحق وسط حالة من التذبذب.

وفيما يلي اخر الاسعار:

الدولار = 6.12 دينار

الدولار حوالة تركيا = 6.15 دينار

اليورو 7.07 دينار

الدولار بشيك المصدق = 7.15 دينار “مصرف الوحدة”

الذهب الكسر عيار 18 بـ 270 دينار للجرام.

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