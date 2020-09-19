“العشرين” تدعو بنوك التنمية الدولية للمساهمة في مواجهة “كورونا‎”

أكدت مجموعة العشرين، خلال اجتماع مشترك، أمس الجمعة، ضمّ وزارة مالية وصحة دول العشرين، بقيادة السعودية، على استمرار التوصية بضرورة الاستثمار في الأنظمة الفعالة لمواجهة مخاطر جائحة فيروس “كورونا”, باعتباره أولوية رئيسة مشتركة ملحة بين جميع الدول الأعضاء للتغلب على الجائحة.

وأشار المشاركون في الاجتماع إلى أهمية التخفيف من آثار أزمة الفيروس الصحية والاجتماعية والاقتصادية من خلال اتخاذ الإجراءات اللازمة لتلبية الاحتياجات التمويلية.

وفي السياق ذاته، دعت المجموعة بنوك التنمية متعددة الأطراف إلى الإسراع في النظر بشأن طرق تعزيز الدعم المالي. وأشار الأعضاء، عقب الاجتماع، إلى خطورة الوضع الحالي، وأكدوا أن الاستثمار في المجال الصحي له أثر إيجابي كبير في تقوية القطاع الاقتصادي.

يذكر أن الاقتصاد العالمي يواجه أزمة كبيرة أسفرت عن خسائر فاقت الأزمة المالية عام 2009, وذلك بسبب انتشار فيروس “كورونا” الذي أجبر حكومات الدول على إغلاق القطاعات والمنشآت الحيوية والاقتصادية بكافة أشكالها لمنع تفشي الفيروس

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