المركزي يكشف عن أبرز تطورات المؤشرات المالية للمصارف التجارية خلال 2020

أصدر مصرف ليبيا المركزي طرابلس بيانه حول تطور أهم البيانات و المؤشرات المالية للمصارف التجارية بالربع الثاني 2020 .

بيان المركزي أوضح ارتفاع أرصدة ودائع العملاء لدى المصارف التجارية من 92.485 مليون دينار في نهاية الربع الثاني 2019 ، إلى ان وصلت 93.630 مليون دينار خلال 2020 .

وكشف البيان عن تغيرات بالبيانات المالية للمصارف حيث ارتفع إجمالي أصول البنوك التجارية إلى 119.9 مليار دينار في نهاية الربع الثاني 2020 ، بالإضافة إلى انخفاض اجمالي ودائع المصارف التجارية “تحت الطلب وشهادات الإيداع” لدى البنك المركزي بما فيها الاحتياطي الإلزامي من نحو 78.2 مليار دينار في نهاية الربع الثاني 2019 إلى نحو 72.5 مليار في نهاية الربع الثاني 2020 .

المركزي كشف عن ارتفاع رصيد الائتمان الممنوح من المصارف التجارية من 16.2 مليار ب2019 إلى 16.7 مليار 2020 .

كما بلغت تغطية المخصص الديون المشكوك فيها لاجمالي الائتمان الممنوح نسبة 21.5% في نهاية الربع الثاني 2020 ، أما ودائع العملاء بالمصارف التجارية فقد ارتفعت إلى 93.6 مليار ، في حين شكلت الودائع تحت الطلب ما نسبته 86.3 من اجمالي الودائع ،و الودائع لأجل بنسبة 13.3% من اجمالي الودائع أما ودائع الادخار فقد شكلت ما نسبته 0.5% .

حيث بلغت ودائع القطاع الخاص في نهاية الربع الثاني 2020 49.3 مليار ، ومانسبته 52.7% من إجمالي الودائع ، فيما شكل رصيد ودائع القطاع العام النسبة الباقية وقدرها 47.3% أي ما قيمته 44.3 مليار دينار وودائع الشركات ومؤسسات القطاع العام نحو 11.1 مليار ودائع حكومية .

كما ارتفع اجمالي حقوق الملكية في البنوك من 6.6 مليار ، مع تراجع أرباحها لتصل إلى 208.6 مليون دينار مقارنة بسنة 2019 والتي وصلت خلالها إلى 476.6 مليون دينار .

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