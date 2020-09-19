موسكو ترحب بقرار استئناف إنتاج وتصدير النفط في ليبيا

أخبار ليبيا 24 – سياسة

رحبت وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، بقرار القيادة العامة للجيش الليبي لاستئناف إنتاج وتصدير النفط في البلاد، واعتبرته خطوة أولى نحو تعزيز الثقة بين الأطراف المتصارعة في ليبيا.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زخاروفا، ردا على سؤال صحفي: “حسب المعلومات الواردة، فقد اتخذت قيادة الجيش الوطني الليبي بعد التشاور مع مجلس النواب، والحكومة التابعة له برئاسة عبدالله الثني ومشايخ بعض القبائل، إضافة إلى ممثلي إدارة غرب ليبيا، اتخذت قرارا باستئناف تصدير النفط لمدة شهر. ومن المفترض أن يتم توزيع العائدات بشكل عادل على جميع مناطق البلاد”.

وأضافت زاخاروفا: “ولتسوية القضايا الخلافية، فقد وقعت حكومة الوفاق الوطني ممثلة بنائب رئيسها أحمد معيتيق، وقيادة الجيش الوطني الليبي اتفاقية بشأن تشكيل لجنة خاصة”.

وأكدت زاخاروفا، ترحيب روسيا بهذا القرار، معتبرة إياه الخطوة الأولى نحو بناء الثقة بين الأطراف الليبية المتحاربة وإقامة تعاون بناء لصالح الليبيين جميعهم، بغية تجاوز تداعيات الصراع الأهلي واستعادة وحدة البلاد، على حد قولها.

وكان القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر قد أعلن أمس الجمعة عن استئناف إنتاج وتصدير النفط مع كامل الشروط والتدابير الإجرائية اللازمة التي تضمن توزيعا عادلا للعائدات المالية، مشترطا كذلك عدم توظيف إيرادات النفط لدعم الإرهاب وعدم تعرضها للسطو والنهب.

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