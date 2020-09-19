المجلس الأعلى لمناطق حوض النفط والغاز يؤيد استئناف الإنتاج

قال المجلس الأعلى لمناطق حوض النفط والغاز والمياه اليوم السبت، إنه يؤيد ما جاء في كلمة القائد العام للقوات المُسلحة التابعة للبرلمان المشير خليفة حفتر بشأن إعادة إنتاج وتصدير النفط.

وكان إعلان حفتر تزامن مع إعلان النائب في المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني أحمد معيتيق عن التوصل لاتفاق بشأن إعادة إنتاج وتصدير النفط وفق شروط ومبادئ مسبقة.

وعلى الرغم من الزخم المحلي، لم يلقى الإعلان قبولا من المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس التي اشترطت خروج المرتزقة الأجانب وإخلاء المنشآت النفطية من السلاح، إضافة إلى نفى المصرف المركزي بطرابلس صلته بأي تفاهمات تتعلق بتوزيع عائدات النفط، مما يجعل عملية استئناف إنتاج وتصدير النفط محل شك.

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