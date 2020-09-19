مطار سبها يستعد للعمل ويستبعد استئناف رحلات الشحن التجارية

قال مدير عام مطار سبها محمد اوحيدة، إنه يستبعد استئناف رحلات الشحن التجارية من المدينة وإلى طرابلس وبنغازي.

وأوضح اوحيدة في تصريح لصحيفة صدى الاقتصادية اليوم السبت، بأنه على الرغم من وجود استعدادات لاستئناف الرحلات المدينة عبر رحلة أسبوعية إلى طرابلس، إلا أن عمليات الشحن غير وارد حدوثها خلال الفترة المقبلة.

وأضاف بأنهم يعملون على تجهيز المطار من خلال تطبيق الإجراءات اللازمة المنصوص عليها من مصلحة الطيران المدني والمتعلقة بفيروس كورونا، حيث يتوقع وصول الدعم المطلوب خلال الأيام القادمة.

ويتوقع مدير عام مطار سبها، بأن تساهم الرحلات الجوية في تحسين الأوضاع في الجنوب مع أملهم في استئناف الطيران لمدينة بنغازي عبر رحلة أسبوعية على الأقل، ومشيرا في الوقت نفسه بأن شركات الطيران لا تملك العدد الكافي من الطائرات لتغطية المنطقة الجنوبية مع عدم وجود طلبات من المواطنين أيضا.

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