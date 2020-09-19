العمل الدولية: البلدان بحاجة لـ1.2 تريليون دولار لسد فجوة كورونا

كشفت منظمة العمل الدولية، في بيان، أنه يجبُ على البلدان استثمار حوالي 1.2 تريليون دولار، من ناتجها المحلي الإجمالي، وذلك لضمان الحماية الاجتماعية الأساسية وسد الفجوة التي تفاقمت بسبب جائحة كورونا.

وأفادت المنظمة أن فجوة تمويل الحماية الاجتماعية زادت بنحو 30 بالمائة منذ ظهور جائحة كورونا؛ نتيجة للحاجة المتزايدة لخدمات الرعاية الصحية وتأمين الدخل للعمال الذين فقدوا وظائفهم أثناء الإغلاق، وانخفاض الناتج المحلي الإجمالي بسبب الأزمة، مشيرةً إلى البلدان منخفضة الدخل، التي ستحتاج إلى إنفاق ما يقرب من 16 بالمائة من ناتجها المحلي الإجمالي لسد الفجوة أي حوالي 80 مليار دولار، خصوصا في وسط آسيا وشمال أفريقيا وأفريقيا جنوب الصحراء، وذلك ما بين 8 إلى 9 بالمائة من ناتجها المحلي الإجمالي.

وقال مدير إدارة الحماية الاجتماعية بالمنظمة شهرشوب رضوي، “إن المؤسسات المالية الدولية ووكالات التعاون الإنمائي قدمت بالفعل العديد من الحزم المالية؛ لمساعدة حكومات البلدان النامية على معالجة الآثار المختلفة للأزمة، ولكن هناك حاجة إلى مزيد من الموارد لسد فجوة التمويل، لا سيما في البلدان منخفضة الدخل”.

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