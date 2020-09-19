السعودية تقدم 100 مليون دولار لمكافحة جائحة كورونا

اعلنت المملكة العربية السعودية اليوم السبت عن دعمها لخطة الاستجابة الأممية لمكافحة جائحة كورونا بمبلغ 100 مليون دولار قدمته لمنظمة الصحة العالمية، بالإضافة لعدد من المشاريع التي تدعمها منظمات الأمم المتحدة المختلفة ووكالاتها.

من جهته قال مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله المعلمي، خلال اجتماع عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة، إن هذا الدعم يأتي في إطار جهود المملكة الدولية في دعم الاستجابة لوباء كوفيد 19

وأضاف المعلمي الرياض تسعى بكل الوسائل التي من شأنها تمكين الأمم المتحدة من قيادة عمل دولي لتكثيف الجهود العالمية لمكافحة الوباء إلى جانب مساعيها لتعزيز الدعم للدول النامية والمناطق الأكثر ضعفاً للتصدي للجائحة، هذا عدا عن المساعي في مساعدة اللاجئين ورفع مستويات المعيشة بين الفئات الأكثر فقراً في العالم، والكثير من الجهود التي من شأنها توطد العلاقات بين الأمم وتعيد هيكلة الاقتصادات المتضررة.

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