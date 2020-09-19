النايض: اتفاق إعادة إنتاج النفط يعالج الأسباب العميقة للحروب والتوترات

قال السفير السابق في الإمارات ورئيس تكتل إحياء ليبيا عارف النايض، إن اتفاق المشير حفتر والنائب معيتيق يعالج الأسباب العميقة للحروب والتوترات في البلاد.

وأوضح النايض في بيان، بأن الاتفاق الشجاع الذي تم بكامل تفاصيله واشتراطاته وآلياته، يأتي والليبيون في أمس الحاجة إلى تدفق إيرادات الدولة لخدمة المواطن.

وأضاف بأن أولى خطوات بناء الدولة الليبية الموحدة هي الإنصاف والتوزيع العادل لمقدرات ليبيا على كل الليبيين، ونبذ الاستكبار والاستحواذ والغلبة والفساد.

وأشار أيضا إلى أن هذا الاتفاق يجفف منابع الإرهاب ويحرم عصابات الظلام من غنائمهم التي سرقوها على مدى قرابة العشر سنوات.

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