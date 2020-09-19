“المركزي” ينشر بيانات نقدية جديدة

كشف مصرف ليبيا المركزي عن بيانات حديثة تضمنت حجم الودائع تحت الطلب حتى شهر يونيو من السنة الحالية، مبينا أن حجم الودائع تحت الطلب بلغت مع نهاية الربع الثاني من العام الحالي 60.755 مليار دينار فيما بلغت قيمة الودائع المصنفة “بالزمنية” 11.7 مليار دينار.

وأوضح المصرف أن المجموع العام للودائع قد بلغ 72.5مليار دينار، فيما تضمنت البيانات الحديثة أن الاحتياطي النقدي المطلوب ارتفع إلى 18.7 مليار دينار فيما بلغ الفائض عن الاحتياطي 53.8 مليار دينار.

وينشر مصرف ليبيا المركز بشكل دوري بيانات تخص حركة العملة عن طريق النشرة الاقتصادية التي تشمل مؤشر التضخم وغيره من المعلومات.

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