مؤسسة النفط تعلن رفع “القوة القاهرة” عن الحقول والموانئ “الآمنة”

مؤسسة النفط تعلن رفع حالة القوة القاهرة عن الحقول والموانئ “الآمنة” وتدعو الشركات لاستئناف الإنتاج والصادرات
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قناة 218 الليبية
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