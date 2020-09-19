اقتصاد

مؤسسة النفط تعلن رفع “القوة القاهرة” عن الحقول والموانئ “الآمنة”

تم النشر منذُ 17 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

مؤسسة النفط تعلن رفع حالة القوة القاهرة عن الحقول والموانئ “الآمنة” وتدعو الشركات لاستئناف الإنتاج والصادرات

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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