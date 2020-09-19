الدولار الأمريكي يعاود التراجع أمام الدينار الليبي.. اخر الاسعار

سجلت أسعار الدولار الامريكي عودتها للتراجع أمام الدينار الليبي وسط حالة من التذبذب في تداولات السوق السوداء “الموازي” في سوق المشير للعملات، بعد تسجيلها انخفاضا متوقعاً عقب اتفاق ليبي بإعادة فتح النفط.

وتداول التجار الدولار مساء اليوم السبت خلال اخر تحديث بـ 5.90 ديناراً ، فيما سجلت حوالة تركيا 5.93 ديناراً، واستقر اليورو عند 7.05 ديناراً.

عدم استقرار

ويعيش الدولار حالة من عدم الاستقرار بسبب ضبابية الوضع، بعد أن كان قد ارتفع عصر اليوم إلى 6.17 ديناراً قبل ان يعاود الانخفاض مساءا إلى 5.80 دينارا بشكل مفاجئ عقب إعلان مؤسسة النفط رفع القوة القاهرة بحسب إتفاق القيادة العامة ومعيتيق، ويعود للصعود في اخر تحديث إلى 5.90 ديناراً.

وعزى متداولون السبب وراء تذبذب الاسعار بعد التوضيح الذي نشره الجيش الوطني على خلفية إعادة فتح النفط لشهر فقط وليس بصفة مستمرة، وسط مخاوف من فشل الاتفاق وعرقلته من قبل الجماعات المسلحة وموقف جماعة الاخوان الرافض للاتفاق، وكذا تداول انباء لرفض السراج لهذا الاتفاق وعدد من قيادات الوفاق.

وكانت اسعار الدولار الامريكي قد تراجعت مباشرة يوم امس الجمعة عقب اعلان التوصل لإتفاق بشأن إعادة فتح النفط بعد حوار داخلي بين القيادة العامة للجيش الوطني وعضو المجلس الرئاسي “احمد معيتيق”، إلى 5.75 دينارا بعد أن كان بسعر 6.28 دينار، قبل أن يعاود الصعود بشكل تدريجي إلى 5.90 و5.95 ديناراً في وقت لاحق وسط حالة من التذبذب.

وفيما يلي اخر الاسعار:

الدولار = 5.90 دينار

الدولار حوالة تركيا = 5.93 دينار

اليورو 7.05 دينار

الدولار بشيك المصدق = 6.95 دينار “مصرف الوحدة”

الذهب الكسر عيار 18 بـ 265 دينار للجرام.

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