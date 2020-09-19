“غيث” يطالب المتسبب في اقفال المقاصة على المنطقة الشرقية بالتوضيح … ويفسر بيان “مركزي طرابلس” حول النفط

قال وكيل وزارة المالية مراجع غيث في تصريح لبرنامج فلوسنا رصدته صدى الاقتصادية أنه لا توجد أي نسبة فيما يخص تحديد ميزانية بين الأقاليم في الاتفاق ، و أن الميزانيات سنوات السابقة لا ترصد بطريقة سليمة .

غيث قال أن تعدد سعر صرف جزء من الفساد ومشجع على الفساد ، و لكي نحد من هذا الفساد فعلينا توحيد سعر الصرف ولا داعي لوجود عدة أسعار .

و أوضح مراجع غيث أن تعديل سعر الصرف من اختصاص المركزي و لكن اداراته معطلة لأسباب و بعد ذلك ظهرت فكرة الرسم على سعر الرسمي ولكن واجهتها كذلك اشكالية تعدد الأسعار ، و نحن ندعو إلى أن يكون سعر واحد سواء للحكومة أو القطاع الخاص.

و تابع بالقول: يجب أن تكون عمليات التجارية عن طريق التحويلات أو الاعتمادات بدلاً من الطريقة الخاطئة التي تتم الآن عبر السوق الموازي ،وفي وضع الحالي من الممكن أن يقوم مصرف المركزي بالعمل الصحيح و تعديل سعر الصرف و سبق أن وجهت دعوة للاجتماع ولم يتم ذلك .

مراجع غيث أكد أن تعديل سعر الصرف وفتح المقاصة و الاعتمادات و التحويلات ستجعل التجار يلجاؤون إلى المصرف بدلاً من السوق الموازي و سنشهد تحسن بشكل كبير ،

ودعا “غيث” محافظ مركزي طرابلس “الصديق الكبير” إلى الحوار مجدداً ، مؤكداً أن بيانه يوم الأمس حول عدم علمه عن مناقشات توزيعات النفط كانت لعدم علمه أو مشاركته بالموضوع .

كما طالب “غيث” المتسبب في اقفال المقاصة الإلكترونية الخروج و تبرير للمواطنين سبب اقفال المقاصة الإلكترونية لأكثر من سنة .

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