بحث آلية جديدة لإنهاء أزمة الوقود في تراغن

عقد رئيس المجلس التسييري تراغن المكلف، اجتماعا تنسيقيا مع مخاتير المحلات وحكماء وأعيان المنطقة، ومدراء عدد من محطات الوقود، بقاعة الاجتماعات في مقر المجلس، لمناقشة أهم الآليات الواجب اتخاذها لضمان وصول وتوزيع الوقود عبر المحطات في المنطقة.

وجاء الاجتماع بعد تعثر عملية توزيع الوقود بسبب الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي، وعدم وصول الوقود إلى المحطات في فترات متقاربة مما يعني الازدحام المستمر والمتكرر أمام المحطات كلما توفر الوقود.

ورأى المجتمعون أن الحل يكمن في توزيع الوقود عبر الجمعيات الاستهلاكية في بعض مناطق البلدية، ومن خلال القوائم الرقمية للمواطنين في مركز البلدية (منطقة تراغن المركز).

ويعتبر التنسيق بين “تسييري تراغن” وباقي الجهات الاجتماعية والخدمية والأمنية، ضرورة لحلحلة مختنقات تراغن الخدمية وتخفيف معاناة المواطن ومشاكله المحلية.

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