“الخليج العربي” تتجهز لاستئناف عمليات الإنتاج بمنشآتها النفطية

طالب رئيس شركة الخليج العربي للنفط فضل الله حتيتة، الإدارات والوحدات الإدارية في الشركة بالبدء في التشغيل وإعادة العملية الإنتاجية بحقول الشركة والميناء.

ولفت حتيتة إلى ضرورة اتخاذ جميع إجراءات السلامة المطلوبة إلى جانب التنسيق بين الإدارات في مسعى منه لضمان اختصار الوقت والتشغيل باسرع وقت ممكن.

ويأتي مطلب حتيتة بعد إعلان رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله رفع حالة القوة القاهرة عن الحقول والموانئ النفطية المتوقف عملها منذ يناير الماضي والتي قدرت خسائر إغلاقها بنحو 10 مليارات دولار.

يذكر أن قرار شركة الخليج العربي للنفط يأتي ضمن شروط الترتيب لإجراءات الوقاية من فيروس كورونا والتي تفيد بالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات فضلا عن تعقيم مقرات العمل المختلفة.

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