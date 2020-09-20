“طرابلس المركز” تحمل الرئاسي مسؤولية التعدي على المنشآت الخدمية من قبل المخربين

دعت بلدية طرابلس المركز اليوم الأحد المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق الوطني لتحمل المسؤولية الكاملة اتجاه مايحدث من التعديات بتكليف الجهات الأمنية التابعة له لحماية المنشآت الحيوية والمرافق الخدمية ومتابعة المخربين، محذرةً من أن التراخي والاهمال اتجاه هذه الأفعال سيؤدي لعطش العاصمة فضلاً على فقدانها الطاقة الكهربائية وهذا تهديد مباشر للأمن القومي.

وأضاف البلدية خلال بيان لها عبر صفحتها الرسمية “بالفيسبوك” أن الحرب لم تتوقف بل لازالت مستمرة ولكن بحلتها الباردة، مشيرةً إلى أن مايحدث طيلة هذه الفترة من اظلام تام على منطقة الجنوب والغرب نتيجة التعدي على محطات الكهرباء بحجة ارجاع التيار الكهربائي بالقوة وما ينتج عنه قطع التزويد بالمياه لأيام، أصبح يجني ثماره السلبية على نفسية المواطن في ليبيا عامةً وطرابلس خاصةً وهذا الأمر يأتي ضمن سلسلة الحروب التي تقودها بعض الأطراف الخارجية لضمان استمرار ليبيا في دوامة الصراعات والحروب “بحسب البيان”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية