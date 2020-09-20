تعرف على الحقول والموانئ الآمنة التي استأنفت إنتاج وتصدير النفط

قال مصدر مسؤول في منطقة الهلال النفطي اليوم الأحد، إن الحقول والموانئ النفطية الآمنة التي تحدث عنها رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس بدأت بالفعل العمل على إنتاج وتصدير النفط.

وأوضح مسؤول مكتب الإعلام بمينائي البريقة والزويتينة أحمد خليفة، بأن موانئ الحريقة والبريقة والزويتينة جاهزة بالفعل لاستقبال سفن الشحن النفطية، بينما تعذر تشغيل مينائي السدرة ورأس لانوف.

وأضاف بأن هناك ناقلة ستصل إلى ميناء البريقة ستحمل مادة “الأمونيا”، إضافة إلى أنه يتوقع إعادة تشغيل مينائي السدرة ورأس لانوف نتيجة وجود ناقلة نفط تنتظر الدخول لتحميل شحنة من النفط الخام.

وأشار نفس المصدر إلى أن الحقول الواقعة في مناطق الشرق والجنوب الشرقي تعمل بالكامل، على الرغم من تأكيد المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس وجود حقول غير آمنة متوقعا بأنها بعض الحقول الواقعة بالمنطقة الغربية.

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