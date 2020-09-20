اقتصاد

تعرف على الحقول والموانئ الآمنة التي استأنفت إنتاج وتصدير النفط

تم النشر منذُ 13 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

قال مصدر مسؤول في منطقة الهلال النفطي اليوم الأحد، إن الحقول والموانئ النفطية الآمنة التي تحدث عنها رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس بدأت بالفعل العمل على إنتاج وتصدير النفط.

وأوضح مسؤول مكتب الإعلام بمينائي البريقة والزويتينة أحمد خليفة، بأن موانئ الحريقة والبريقة والزويتينة جاهزة بالفعل لاستقبال سفن الشحن النفطية، بينما تعذر تشغيل مينائي السدرة ورأس لانوف.

وأضاف بأن هناك ناقلة ستصل إلى ميناء البريقة ستحمل مادة “الأمونيا”، إضافة إلى أنه يتوقع إعادة تشغيل مينائي السدرة ورأس لانوف نتيجة وجود ناقلة نفط تنتظر الدخول لتحميل شحنة من النفط الخام.

وأشار نفس المصدر إلى أن الحقول الواقعة في مناطق الشرق والجنوب الشرقي تعمل بالكامل، على الرغم من تأكيد المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس وجود حقول غير آمنة متوقعا بأنها بعض الحقول الواقعة بالمنطقة الغربية.

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صحيفة صدى الاقتصادية

صحيفة صدى الاقتصادية

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  • بعد المؤسسة العامة للطيران المدني الليبي ـ الي فيه خريجين أكاديمية الطيران ومهندسين الصيانة ـ وكابتن طيران وطيار مساعد ـ وطاقم فني ـ وخدمات طيران ـ ووقود مخصص للطيران .
    من كفرهم وجهلهم وعنادهم الي يبي تكسير جماجم ..!!!!

    يديروه تابع لوزراة نقل ومواصلات ـ ماعاد في غير الرصاص على وجوهكم ـ
    ما فكرتوش فالعالقين فالخارج وإلا في المهاجرين والا المرضى الليبيين الى ملوحين فالخارج …!!!
    اما افضل يا حيوانات …. مع احترامي للمتعلمين ــــ تعطوا النفط للأجانب الي يعبوا فجيوشهم بوقود ليبي وهما مش محتاجين ليكم أصلا ـ…. !!!!! أو تستخدموا النفط الليبي لأصلاح المؤسسات الليبية داخل البلاد..!!!! ـ يا سفلة مصراتة ..!!!

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