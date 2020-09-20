“شركة الكهرباء”: حدّدنا مكان العطب الذي تسبب في ارتفاع ساعات طرح الأحمال وسنعمل على إصلاحه

قالت الشركة العامة للكهرباء اليوم الأحد إن فنيي الشركة تمكنوا من تحديد مكان العطب الذي تسبب في انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة وسيتم العمل على إصلاحه.

وأوضحت دائرة الإعلام بالشركة أن العاملين بالإدارة العامة لنقل الطاقة ومشروعات النقل استطاعوا تحديد العطب بالدائرة الأولى في الغرفة رقم 9 و10 و11، مشيرة إلى أنه سيتم اليوم البدء في فتح الغرف تمهيداً لإجراء أعمال الصيانة.

يذكر أن الشبكة الكهربائية تشهد هذه الأيام انقطاعات متواصلة للتيار الكهربائي وحالات إظلام تام متكررة في المناطق الوسطى والجنوبية والغربية، مع ارتفاع كبير لساعات طرح الأحمال والتي وصلت إلى أكثر من 20 ساعة في بعض المناطق لاسيما بالعاصمة طرابلس.

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