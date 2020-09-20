“النفط” يقفز بقيمة الدينار الليبي في السوق السوداء

صعدت قيمة الدينار الليبي أمام العملات الأجنبية في السوق السوداء خلال الساعات الماضية مدفوعة ببيان المؤسسة الوطنية للنفط التي أعلنت مساء أمس عن رفع حالة القوة القاهرة عن الموانئ الآمنة، حسب وصفها.

وتراجع الدولار بمقدار 30 قرشا، وتداوله التجار في سوق المشير بمدينة طرابلس بـ5.84، فيما تراجعت قيمة الدولار على صعيد الحوالات الخارجية وتم تداوله عند الساعة 11 صباحا بـ5.87 .

حالة الانخفاض هوت بسعر صرف اليورو الذي تداوله التجار بـ6.44، أما العملات الأخرى فقد تراجعت قيمة الليرة التركية أمام الدينار وتم تداولها صباح اليوم بـ0.76 قرشا وبلغت قيمة الجنيه المصري 0.33 قرشا، فيما تم تداول الدينار التونسي أمام نظيره الليبي بـ2.09.

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