“الخليج العربي” تعقد سلسلة اجتماعات تحضيراً لفتح الحقول

بحث رئيس لجنة إدارة شركة الخليج العربي للنفط، عيسى احتيتة، خلال الاجتماع الفني لإدارات الجيولوجيا والجيوفيزياء المنعقد عبر الدائرة المغلقة مع الإدارات المختصة بالمؤسسة الوطنية للنفط، الأعمال والمشاريع المنفذة من قبل الإدارات، بالإضافة لمناقشة المشاريع والأعمال المقترحة للعام القادم 2021.

وفي سياق منفصل، بحث احتيتة رفقة رئيس الاتحاد العام لمستخدمي شركة الخليج العربي للنفط، المشاكل التي تواجه سير عمل الشركة وسبل حلحلتها.

وتمخض الاجتماع حول إمكانية إعادة جميع المزايا المقررة التي عطّلتها الشركة عند توقف الإنتاج، كما ستقوم الشركة بإعادة العمل بالتأمين الصحي الداخلي لمستخدميها.

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