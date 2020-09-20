نيجيريا تسعى للاعتماد على “مركبات الغاز”

في محاولة لتخفيف تداعيات جائحة كورونا الاقتصادية، وحفائظًا على المناخ، إلى جانب الخوف من إنهاء عقود نظام مكلف لدعم الوقود، تسعى نيجيريا للاعتماد على مركبات تعمل بالغاز لمساعدتها في تقليص الطلب على الغازولين البنزين.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن سجلت نيجيريا خسائر نسبتها 60 في المائة في الإيرادات بسبب انخفاض أسعار النفط، حيثُ ارتفعت أسعار الطاقة بشكل حاد، بعد أن أنهت الحكومة الدعم، إلى جانب تهديد النقابات العمالية في البلاد بتنظيم إضراب عام في 28 سبتمبر الجاري.

يشار إلى أن نيجيريا هي من أكبر منتجي النفط في أفريقيا، حيثُ تمتلك حزمة تحفيز بقيمة 250 مليار نيرة أي ما يعادل 648 مليون دولار، وتعتمد على صادرات النفط الخام للحصول على حوالي 90 في المائة من دخلها من النقد الأجنبي، و50 في المائة من إيرادات الحكومة.

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