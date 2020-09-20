بومطاري يطالب الكبير بسد التزامات البلاد

وجه وزير المالية فرج بومطاري اليوم الأحد، خطابا إلى محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، طالب فيه بتخصيص عائد الرسم المفروض على مبيعات النقد الأجنبي البالغ 14.2 مليار دينار، بحسب بيانات المصرف خلال الفترة من 1 يناير إلى 30 أغسطس الماضي، في سد الالتزامات القائمة على البلاد، ومنها مستحقات العقود الجديدة المستهدفة بالإفراجات.

وأكد بومطاري في خطابه أنه تم تخصيص 1.4 مليار دينار نفقات التنمية “الباب الثالث” وفقا للترتيبات المالية للعام 2020، وفائض بعائد الرسم بـ12.8 مليار دينار.

وكشف بومطاري أن دور وزارته يتمثل في تحقيق كفاءة الإنفاق العام لتخفيف معاناة المواطنين في ظل الوضع الاقتصادي المتردي التي يمر به البلاد وخصوصا بعد تفشي فيروس كورونا، في إشارة منها بمسؤوليتها في إدارة المال العام.

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