“التجاري الوطني” يطلق بطاقة امتياز تُغطّي 48 مدينة

أعلن المصرف التجاري الوطني عن إطلاقه بطاقة امتياز، والتي تُمكن زبائن المصرف من التسوق بواسطة نقاط البيع في المحال التجارية والأسواق المحلية التي تتعامل مع شبكة “رصيد” المملوكة لشركة تداول للتقنية.

وأوضح المصرف خلال منشور عبر منصته الرسمية، أن البطاقة صالحة للاستخدام في أكثر من 48 مدينة ليبية، بواقع أكثر من 5 آلاف نقطة بيع.

وفي وقت سابق، أعلن المصرف عن إطلاق بطاقة نمو البديلة للدفع النقدي، والتي تُمكّن زبائن المصرف من الشراء من جميع المحال التجارية عن طريق أجهزة الصرف الآلي.

من جهة أخرى، دعا مجلس إدارة المصرف التجاري الوطني خلال بيان مُصوّر، الجمعية العمومية الاعتيادية وغير الاعتيادية للمصرف لعقد اجتماع مُوسّع، اليوم الأحد، وذلك للنظر في جدول أعمال الجمعية العمومية الاعتيادية والجمعية العمومية غير الاعتيادية.

وسيتضمن الاجتماع الذي سيُعقد بمقر الإدارة العامة للمصرف بمدينة البيضاء، عرض تقارير نشاط المصرف وأعماله خلال الفترة ما بين عام 2011 إلى عام 2018، والنظر في تقارير هيئة المراقبة بالمصرف، والمصادقة على مقترح صافي الأرباح المحققة خلال السنوات الماضية، وفق آلية توزيع وضوابط محددة، إلى جانب إبراء ذمم رئيس وأعضاء مجلس إدارة المصرف خلال الفترة المذكورة.

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