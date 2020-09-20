بومطاري يطالب بالعدالة في المرتبات

أخبار ليبيا24

أعلن وزير المالية في حكومة الوفاق، فرج بومطاري، اليوم الأحد، أنه سيكون هناك إفراجًا على جميع المرتبات المتأخرة في جميع القطاعات دون استثناء.

وقال بومطاري، في بث مباشر على حسابه الرسمي في فيسبوك، “إن كل القرارات س يتم الإفراج عنها، إن شاء الله طالما لم تخالف شروط الإفراج عن المستحقات المالية خلال شهر نوفمبر القادم”.

وانتقد بومطاري، استمرار وجود فجوة كبيرة بين الحد الأدنى والأعلى في جدول المرتبات بالدولة.

وقال، “إن من غير المقبول ألا تكون هناك عدالة في المرتبات بين قطاعات الدولة”، مشيرًا إلى أن هناك مرتبات تجاوزت المعايير المقبولة.

وأفاد، أنه من غير المنصف أن يكون أعلى أجر ضعف أدنى أجر بنسبة 40 بالمئة، مشيرًا إلى أن أدنى أجر هو 450 دينارًا وأعلى أجر هو 20 ألف دينار.

وتابع، “يفترض أن تكون الفجورة كأعلى حد هي 10 بالمئة، وفي حال كان أدنى مرتب 450 فإن الحد الأعلى يجب أن يكون 4500 دينار”.

وقال بومطاري، إن إشكالية عدالة المرتبات كانت بسبب وجود قصور خلال السنوات لماضية خاصة في 2012 و2014.

وأضاف، أن هذا الأمر غير مقبول ويتوجب تعديله، موضحًا أن وزارة المالية قامت بإعداد دارسات لمعالجة الأمر.

وقال، “يجب أن يتم إعطاء الموظفين حقوقهم وتكون هناك عدالة في المرتبات. الأمر خرج عن السيطرة وسنقوم بدورنا في عملية معالجة العدالة “.

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