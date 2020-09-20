“بومطاري” يؤكد عن وجود فائض مالي جيد من عائدات النقد الأجنبي والذي سيغطي جزء كبير من الإفراجات خلال شهر نوفمبر المقبل

قال وزير المالية بحكومة الوفاق الوطني “فرج بومطاري” اليوم الأحد إن المشاكل التي يعاني منها المواطن اليوم هي مشاكل مشتركة وتتمثل في الإفراجات ومعالجة الوضع الوظيفي وتسوية المستحقات.

وأشار “بومطاري” أن أكثر الفئة المستهدفة من الإفراجات هو صندوق التضامن الاجتماعي الشركات المتعثرة، مؤكدا أنه ستكون هناك استجاية من مصرف ليبيا المركزي بخصوص المراسلة التي تحوى على تخصيص جزء من عائدات النقد الأجنبي في صرف المستحقات المالية.

وأضاف أن علاوة التدريس تحتاج تحسين ومعالجة هي ووزارة الصحة، مشيرا إلى أنه على الحكومة معالجة إفراجات الصحة بشكل عاجل، وذلك سيكون من فائض من عائدات النقد الذي سيعالج كافة الإشكاليات خلال شهر نوفمبر المقبل.

وبين وزير المالية عن قرب الإفراج على جزء من مستحقات موظفو شركات المتعثرة، مبينا أنه بعد تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2018 شكلت الوزارة لجنة لمعالجة المخالفات ودراستها.

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