بدء عمليات إنتاج النفط بحقول شركة سرت

أخبار ليبيا24

أعلنت شركة سرت لتصنيع النفط والغاز التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط، مساء اليوم الأحد، بدء عمليات التشغيل بجميع حقول النفطية والغازية.

ونشرت شركة سرت والمؤسسة الوطنية الليبية للنفط، اليوم الأحد، شريط فيديو عبر صفحتيهما في “فيسبوك” لإعطاء التعليمات من داخل غرفة عمليات الحقول، لبدء عملية ضخ النفط والغاز في حقول شركة سرت للنفط والغاز.

وجرى خلال التسجيل المصور، بدء عمليات الإنتاج في حقل زلطن الذي يعد أحد أكبر الحقول النفطية وينتج نحو 30 ألف برميل يوميا من النفط، وكذلك في حقل الراقوبة النفطي الذي ينتج 5 آلاف برميل يوميا، إضافة إلى حقل اللهيب.

وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، السبت، رفع حالة “القوة القاهرة” عن الحقول والموانئ النفطية، حيث أعطت المؤسسة التعليمات للشركات المشغلة في كل الأحواض الرسوبية، وكذلك الإدارات المختصة بالمؤسسة بمباشرة مهامها واستئناف الإنتاج والصادرات من الحقول والموانئ الآمنة.

وأتى ذلك بعد إعلان الجيش الوطني الليبي، الجمعة، موافقته على فتح حقول النفط بشروط محددة، وافق عليها عضو المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، أحمد معيتيق.

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