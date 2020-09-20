عقب اتفاق “معيتيق” ..نواب طرابلس يرفضون أي اتفاق فردي ويحملون المجلس الرئاسي المسؤولية الكاملة

أصدر مجلس النواب بطرابلس اليوم الأحد بيانا بشأن آخر تطورات المشهد الليبي، حيث أكد عن رفضه التام أي اتفاق آحادي الجانب وخارج إطار الشرعية وأي مخرجات قد تعيد “خليفة حفتر” إلى المشهد السياسي “وفق البيان”.

حيث أدان البيان الصادر عقب اتفاق نائب المجلس الرئاسي “أحمد معيتيق” باستئناف عمل الموانئ النفطية، وإعلان القائد العام للقوات المسلحة “خليفة حفتر” بعودة تصدير النفط من جديد، كل المحاولات الفردية التي تتجاوز المجلس، وتتم دون الرجوع إليه، محملاً القائمين بها كامل المسؤولية.

وأكد المجلس أن أي قرار يمس الثروة الليبية يجب أن يكون السلطات الشرعية ولا أحد سواها، كما حمل المجلس الرئاسي المسؤولية الكاملة عن أي اتفاق آحادي الجانب دون عرضها والرجوع إلى مجلس النواب.

كما دعا مجلس نواب طرابلس كافة الأطراف السياسية والعسكرية والاجتماعية إلى الإسراع في الاتفاق حول مشروع وطني بالتنسيق مع بعثة الأمم المتحدة يقود إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية في أقرب وقت ممكن “بحسب البيان”.

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