أخبار ليبيا 24 – سياسة ذكرت وكالة “أسوشيتد برس”، أن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فايز السراج أبدى معارضته للاتفاق المبرم بين نائبه أحمد معيتيق وقائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر بشأن استئناف إنتاج النفط في البلاد. ونقلت الوكالة عن مسؤول في مكتب السراج طلب عدم الكشف عن اسمه قوله: إن “رئيس الوزراء بحكومة […]

