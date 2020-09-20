الأبيار 20 سبتمبر 2020 (وال)- تواصل أعمال تطوير الطريق المزدوج ببلدية الأبيار.

وقال مدير مكتب المشروعات بالبلدية المهندس زكري الطلحي- في تصريح خاص لوكالة الأنباء الليبية – إن تكلفة المشروع تقدر بـــ 36 مليون دينار ليبي، وبلغت حاليًا نسبة الإنجاز فيه قرابة 10%”.

وأضاف الطلحي أن المشروع في مرحلة إزالة وكشط للطريق، بمسافة تقدر بحوالي 900 متر، وبطول حوالي 6 كيلو متر مزدوج، ويشمل أعمال الإنارة والبنية التحتية، والتعشيب، والرصف، وتركيب البلدورات.

وأوضح الطلحي أن المشروع يقوم بتنفيذه شركة “الميدفيل القابضة”، بعدما تم التعاقد معها بعد ترسية عن طريق مجلس الوزراء، وبموافقة ديوان المحاسبة، وإذن وزارة المالية كباقي المشاريع الأخرى.

يُشار إلى أن بلدية الأبيار؛ تشهد بالتزامن مع هذا المشروع، أعمال تطوير ومعالجة ورصف للطرق في أحياء متفرقة، بينها “3” مشاريع بحي الحدائق، ومفترق الفرارة، ومفترق المرور، جمعيها تحت إشراف مكتب المشروعات بالبلدية، وتصل تكلفتها قرابة الــ 13 مليون دينار ليبي. (وال- الأبيار) أ ف/ ر ت

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