اجتماع طارئ لرئيس جهاز مكافحة الظواهر السلبية مع وكيل وزارة الزراعة ومُراقب اقتصاد بنغازي

بنغازي 20 سبتمبر 2020 (وال)- عقد رئيس جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة فرج اقعيم، اجتماع طارئ مع وكيل وزارة الزراعة في الحكومة الليبية، ومُراقب اقتصاد بنغازي.

هذا وتم خلال الاجتماع الذي عقد بناء على تعليمات القائد العام المشير خليفة حفتر، بحضور مندوبي شركات تصدير الأعلاف والحبوب المُستفيدة من خدمات الاعتماد المصرفي، لبحث أسباب غلاء أسعار الأعلاف والحبوب وآلية توزيعها.

وتناول الاجتماع إيجاد حل جذري لحلحلة هذه الأزمة، بطرق وأساليب لا تتعارض مع أرزاق مُربي المواشي.

وحذر رئيس جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة فرج اقعيم، المُستوردين والتُجار أصحاب الشركات المُستفيدة من الاعتمادات المصرفية، بأن وحدات الجهاز؛ ستنطلق في مُتابعة وتفتيش كافة المخازن التابعة لهذه الشركات التي تختص في بيع وتوزيع الأعلاف والحبوب.

وقال فرج اقعيم إن من تُسجل ضده أي مُخالفة حول تخزينها عمدًا من أجل خلق أزمة ارتفاع الأسعار، سيتم اتخاذ ضده إجراءات قانونية لاستغلالهم حاجة المواطن. (وال- بنغازي) ر ع/ ر ت

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