جلوبال بلاتس: استئناف صادرات النفط الليبي ليس مؤكدا في ظل الخلاف السياسي واستمرار وجود المرتزقة بالمنشآت النفطية

نشرت وكالة “جلوبال بلاتس” البريطانية يوم الأحد نقلا عن رئيس قسم تطوير الأعمال والتجارة في فيتول آسيا لتجارة الطاقة والسلع “مايك مولر” أن استئناف صادرات النفط الليبي ليس مؤكدًا بسبب الصراع بين الجيش الوطني الليبي شرق البلاد وحكومة الوفاق الوطني في طرابلس واستمرار وجود المتشددين في المنشآت النفطية.

وأوضح ” مولر” في ندوة عبر الإنترنت لشركة Gulf Intelligence في 20 سبتمبر: “لقد رأينا هذا الحديث عن ظروف قاهرة يتم رفعها مرات عديدة من قبل، طالما أن المنشآت الرئيسية المنتجة في الصحراء والموانئ محتلة من قبل المرتزقة و القوى غير المتوافقة مع حكومة الوفاق الوطني، فليس من المسلم به أن هذا يعني أننا سنرى الإنتاج في ليبيا ينتقل من أقل من 100 ألف إلى أكثر من 1.2 مليون برميل في اليوم، وهذا بحسب ما نقله موقع جلوبال بلاتس.

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