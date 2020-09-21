استئناف العمل بحقل الشرارة النفطي

أكد مصدر محلي من مدينة أوباري اليوم الأحد، على استئناف الإنتاج بحقل الشرارة النفطي جنوب غرب البلاد بعد إعلان المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس إعادة إنتاج النفط عقب التوصل لاتفاق بين القيادة العامة بالمنطقة الشرقية وعضو المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني أحمد معيتيق.

وقال المسؤول عن حراك غضب فزان بشير الشيخ لصحيفة صدى الاقتصادية، إن المسؤلين عن حقل الشرارة قاموا بإعادة تشغيل الحقل في ساعات الصباح الأولى بعد الحصول على الضوء الأخضر من المؤسسة.

وعلى الرغم من إدارج حقل الشرارة ضمن المناطق غير الآمنة بسبب تواجد المرتزقة الأجانب داخل المنشأة، إلا أن الشيخ أكد إعادة التشغيل الحقل واستعداده للإنتاج، مضيفا بأن ساعات قليلة تفصل المستخدمين عن البدء في الإنتاج بشكل فعلي.

وكان مصدر نفطي تحدث لصحيفة صدى الاقتصادية في وقت سابق، عن جاهزية الحقول والموانئ النفطية لإعادة الإنتاج والتصدير، باستثناء منائي السدرة ورأس لانوف، ومتوقعا في الوقت نفسه دخول ناقلات النفط للموانئ خلال الساعات القادمة.

ويعتبر حقل الشرارة أكبر حقل نفطي بالبلاد حيث ينتج 300 ألف برميل يوميا بينما تبلغ احتياطات الحقل المؤكدة نحو 3 مليارات برميل نفط يومياً، إضافة إلى أنه يشكل إنتاجه قرابة ثلث إنتاج البلاد من النفط.

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