بلومبيرغ: انهيار البنية التحتية للنفط في ليبيا لن يُمكنها من زيادة الإنتاج بشكل كبير في معظم المنشآت النفطية

قالت و كالة بلومبيرغ الأمريكية يوم الأحد إن إمدادات إضافية من ليبيا ستدخل السوق في وقت تعمل فيه منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك وشركاء مثل روسيا على كبح الإنتاج لدعم أسعار النفط.

وأشارت الوكالة إلى أن سعر خام برنت انخفض ما يقرب من 5 بالمئة هذا الشهر إلى 43.15 دولارًا للبرميل مما تسبب في خسائر ناجمة عن فيروس كورونا في 2020 إلى 35 بالمئة.

وتابعت بلومبيرغ بالقول إنه حتى إذا استؤنف العمل قريبًا في معظم منشآت النفط الليبي؛ فليس هناك ما يضمن أن البلاد يمكنها زيادة الإنتاج بسرعة أو بشكل كبير وذلك لانهيار البنية التحتية للطاقة بعد ما يقرب من 10 سنوات.

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