المصرف المركزي يوضح أوجه صرف مليارات “الدعم”

قال مصرف ليبيا المركزي في طرابلس إن النفقات الفعلية على باب “الدعم” وصلت خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الحالي أكثر من 3.9 مليار دينار، أي ما نسبته 17% من إجمالي النفقات، وبعجز وصل إلى 184 مليون دينار عن النفقات المقدرة لذات الفترة.

وأوضح المصرف المركزي في بيانه الأخير حول الإيرادات والإنفاق أن الحصة الأكبر من نفقات الدعم كانت على المحروقات والتي وصل إجمالي الإنفاق لدعمها مبلغ “ملياريْن و267 مليون دينار”، إضافة إلى 637 مليون دينار للإمداد الطبي، و540 مليونا للكهرباء، و300 مليون دينار للنظافة العامة، و173 مليون دينار للمياه والصرف الصحي.

ورغم صرف كل هذه المليارات إلا أن المواطنين في أغلب المدن الليبية يشتكون من تردي الخدمات، في ظل انقطاع الكهرباء لساعات طوال وانقطاع المياه بالأيام، وشح الأدوية بالمستشفيات العامة، فضلا عن الأزمات الخانقة في توفير المحروقات نتيجة تواصل ظاهرة التهريب حتى وصل سعرها في بعض المدن إلى أضعاف السعر الرسمي المدعوم بالمليارات من ميزانية الدولة.

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