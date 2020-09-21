“بومطاري”: فجوة الحدّين “الأدنى والأقصى” للمرتبات تتسّع

أفاد وزير المالية والاقتصاد، فرج بومطاري، خلال بثّ مباشر عبر صفحته الرسمية على موقع “فيس بوك”، بأن الفجوة بين الحدّ الأدنى والحدّ الأعلى للمرتبات تتسع، حيثُ يتقاضى قطاعا “الصحة والتعليم” وكذلك القطاعات السيادية مثل “المالية والاقتصاد والتخطيط” المرتبات وفق جداول 2011؛ مما يعني أن الحد الأقصى 1200 دينار، مؤكدًا أن وزارته تعمل على معالجة الإفراجات العامة المتعلقة بتعديل المرتبات.

وقال “بومطاري”: هناك 400 ألف موظف تم الإفراج عن مستحقاتهم السابقة، خلال السنوات من 2015 وحتى 2018، وهناك 146 ألف موظف لهم مرتبات مستحقة.

ولفت إلى أن الحد الأقصى للمرتب 20 ألف دينار، بينما يبلغ مرتب موظف في “المالية” 450 دينار شهريًا فيما يتقاضى موظف آخر في جهة أخرى خمسة آلاف دينار، واصفًا ذلك بـ”غير المقبول”.

وأضاف: مرتبات أعضاء مجلس النواب تصل إلى 20 ألف أو أكثر. وأوضح أنه طالب أما برفع الحد الأدنى أو تقليص الحد الأقصى لصالح الموظفين، نظرًا لوجود فجوة بين الحد الأدنى والأقصى، حيثُ يبلغ حجم الحد الأعلى 40 ضعفًا.

وطالب “بومطاري” بتخفيف حدة هذه الفجوة على أن تكون 10 أضعاف فقط، بحيث يكون أقصى مرتب في الدولة 4500 دينار. وكشف عن تشكيل لجنة للردّ ومعالجة القصور في تقرير ديوان المحاسبة لعام 2018، وتخصيص فريق كامل يعمل على معالجة القصور والردّ على استفسارات الإشكاليات الموجودة.

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