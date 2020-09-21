شركة مازدا تستدعي 29134 سيارة بسبب عيوب بمضخات الوقود

بكين 21 سبتمبر 2020 (وال) -أعلنت مصلحة الدولة الصينية لتنظيم السوق، عن استدعاء شركة مازدا موتور 29134 سيارة في السوق الصينية بسبب خلل بمضخات الوقود.

وذكرت المصلحة وهي أعلى هيئة للرقابة على الجودة في الصين، في بيان اليوم الاثنين، أن عملية الاستدعاء سوف تبدأ في 30 أكتوبر المقبل، وستشمل 26444 سيارة من طراز “مازدا 3 أكسيلا” تم تصنيعها في الفترة بين 13 سبتمبر 2018 و30 أغسطس 2019، و2690 سيارة من طراز “سى إكس-8” تم تصنيعها بالفترة بين 14 أكتوبر 2018 و15 مايو 2020.

وأوضحت المصلحة أن الأجزاء المعيبة في مضخات الوقود للمركبات التي تشملها عملية الاستدعاء قد تؤدي إلى صعوبات في الإشعال وفشل مفاجئ في المحرك، ما يشكل مخاطر على السلامة, ومن المقرر أن تستبدل الشركة المذكورة الأجزاء المعيبة مجانا.(وال بكين) س خ.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال