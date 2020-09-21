حصري..وزارة الشؤون الاجتماعية تكشف لصدى موعد صرف علاوة الزوجة والأبناء

قال مدير مركز التوثيق والمعلومات بوزارة الشؤون الاجتماعية “صلاح بلاعو” في تصريح حصري لصحيفة صدى الاقتصادية أن الوزارة تعمل بقرار صرف علاوة الزوجة و الأبناء وتم تشكيل لجنتين تضم المركزي و مصلحة الأحوال المدنية والجهات المختصة بالموضوع .

وقال “بلاعو” وصلنا إلى مرحلة تجميع وتحديث البيانات وإجراءات المطابقة للمواطنين و معرفة من يتقاضو المرتبات ، أو لديهم دخل تابث ، و تم اجتماع بين وزارة الشؤون الاجتماعية ولجنة ترشيد المرتبات و لجنة المطابقة لتكون الصورة واضحة بالكامل .

مدير مركز التوثيق والمعلومات كشف في تصريحه لصدى الاقتصادية أنه وبعد انتهاء عمل لجنة المطابقة ستبدأ إجراءات صرف علاوة الزوجة والأبناء .

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