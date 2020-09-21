اقتصاد

استرجاع بئر نفطي للإنتاج في حقل البوري وبقدرة 1000 برميل يومياً

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

قالت شركة مليتة للنفط والغاز أمس الأحد، إنها تمكنت من استرجاع البئر B4-09 للإنتاج مجددًا وبقدرة تصل إلى 1000 برميل يومياً، بالتعاون مع الشركة الوطنية لحفر وصيانة الآبار وشركتي شلمبرجير وكامكو.

وأوضحت الشركة في بيان لها، بأن القدرة الإنتاجية للبئر تضاعفت عن ما كانت عليه في السابق بعد توقفه عن العمل طيلة الستة أشهر الماضية.

وأشارت الشركة إلى أن البئر توقف فى يناير من العام 2020، نتيجة الانسداد الكامل لأنابيب الإنتاج بمادة الشمع، مؤكدة بأن العملية كانت لأول مرة في حقل البوري باستخدام الأنبوب الملفوف (Coil Tubing).

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عن مصدر الخبر

صحيفة صدى الاقتصادية

صحيفة صدى الاقتصادية

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