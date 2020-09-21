بعد بلاغ مقدم من المحافظ .. مكتب النائب العام يأمر بالقبض على “بن يوسف”

أصدر مكتب النائب العام اليوم الاثنين أمرا بالقبض على مدير عام المصرف الليبي الخارجي السابق “محمد بن يوسف” بعد بلاغ مقدم من محافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير”.

وكشف مصدر مسؤول لصحيفة صدى الاقتصادية اليوم عن أمر القبض الموجه من وكيل النيابة بمكتب النائب العام “عبدالباسط شهران” لمكتب المعلومات بوزارة الداخلية وقوة الردع والمباحث الجنائية يطلب فيه سرعة إحضار مدير عام المصرف الخارجي “محمد بن يوسف” لمكتب النائب العام مقبوضا عليه.

وكان “محمد بن يوسف” قد أكد في تصريح لصحيفة صدى استلامه صباح اليوم مهامه رسمياً كمدير عام للمصرف الخارجي من جديد وعقده اجتماعا بمقر المصرف الليبي الخارجي.

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