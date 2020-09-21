خاص… “بن يوسف” يؤكد مثوله للتحقيق بمكتب النائب العام … ويكشف لصدى تفاصيل جديدة

نفى مدير عام المصرف الليبي الخارجي “محمد بن يوسف” في تصريح حصري وخاص لصحيفة صدى الاقتصادية ما جاء في قرار القبض عليه بدخول للمصرف الخارجي بالقوة اليوم .

وتابع بالقول: دخلت للمصرف الخارجي الساعة الثانية عشر ظهراً بعد دخول محضرين من محكمة شمال طرابلس ، ومكتب تنفيذ الأحكام بالشرطة القضائية ، وتم اعداد المحضرين بحضوري وبحضور المدير العام المؤقت للمصرف “الهادي كعبار” ، وكميرات المراقبة بمقر البنك بذات العماد تؤكد ذلك .

وأضاف بالقول: تم استعراض عدد 3 أحكام ، حكم مديل بالصيغة التنفيذية واجب النفاذ ، وحكم الاستشكال والاستئناف من محكمة استئناف طرابلس وكل تلك الأحكام كانت لصالحي، مع وجود سجل تجاري صادر بتاريخ 6 سبتمبر ، وبناءً على حكم قضائي وفتوى قانونية من إدارة القانون والفتاوي.

“بن يوسف” أكد لصحيفة صدى الاقتصادية عن امتثاله للتحقيق بمكتب النائب العام والجهات القضائية سابقاً والآن كذلك.

كما كشف مدير عام البنك الخارجي “بن يوسف” عن اجتماعه اليوم مع مدراء المكاتب بالبنك الخارجي ، و التأكيد على أن المصرف مؤسسة لكل الليبين ويجب المحافظة عليها ، و العمل كفريق .

بن يوسف أكد أن عودته للخارجي ليس للانتقام من أي شخص ، مهما صدرت منه من أفعال بل لعملية اصلاح المصرف الذي مر بوضعية سيئة لم يشهدها منذ تأسيسه سنة 1972.

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